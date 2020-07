Le sirene dei Vigili del Fuoco hanno interrotto il silenzio della mattina di oggi, 5 luglio, in via Biella a Candelo. La tettoia di un magazzino stava bruciando e i pompieri di Biella e Cossato sono immediatamente intervenuti per le operazioni di spegnimento.

Al momento, spente le fiamme, sono in corso le operazioni di smassamento del materiale bruciato che proseguiranno con i rilievi per l'accertamento della causa del rogo. Sul posto anche la Polizia di Stato.