Alpini di Ponderano in lutto, è “andato avanti” Giovanni Gariazzo

Alpini in lutto per la morte di Giovanni Gariazzo, mancato all’età di 89 anni. Classe ’31, Gariazzo faceva parte del gruppo di Ponderano che, in queste ore, ha voluto commemorarlo così: “Era socio consigliere molto attivo in tutte le attività del gruppo. E’ bello ricordarlo con i bimbi della Scuola Materna di Ponderano presso la nostra sede, nei ritrovi conviviali dove le sue note di canti alpini rallegravano le serate ed i raduni, creando armonia e gioia nello stare insieme anche cantando. Si, lo stare insieme in armonia e umiltà sono stati i suoi ingredienti per amalgamare un Gruppo Alpini di diverse età. Grazie Giovanni per tutto quello che ci hai insegnato, e da lassù veglia sulla tua famiglia, che tanto amavi, e su tutti noi Alpini”.