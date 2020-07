Scacco matto a Biella Piazzo, Siclari vincitore assoluto FOTO

Gli scacchi conquistano il borgo storico di Biella. Nella giornata di ieri, 4 luglio, è andata in scena la sesta edizione di Scacco Piazzo, torneo semilampo realizzato a piazza Cisterna dallo Scacchi Club Valle Mosso in collaborazione con l’Associazione Noi del Piazzo e il Comune di Biella. 20 gli sfidanti che, nel corso delle sfide, hanno rispettato tutte le norme sanitarie per evitare la diffusione del Covid-19.

Ad aggiudicarsi il torneo il Maestro Giovanni Siclari, confermando ancora una volta il suo incredibile talento sulla scacchiera. Alle sue spalle si sono invece posizionati Matteo Sunder e Giorgio Valenzano. Menzione particolare la merita Sergio Pilo, arrivato primo tra gli under 12 e quarto in classifica assoluta. Alle premiazioni finali sono intervenuti anche il sindaco di Biella Claudio Corradino e l’assessore Massimiliano Gaggino.