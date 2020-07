Ëd paròle piemontèise dei Sardi dell’Altrove: "A" come Anandié

Illustrato da preziosi capilettera tratti dal Missale Magnum Festivum Domini Georgii Challandi, codice miniato del XV secolo, conservato ad Aosta, inizia un nuovo percorso del Laboratorio linguistico di storia e cultura sarda e piemontese per imparare a leggere e scrivere nella lingua della terra di accoglienza - Ën laboratòri lenghìstich ampivotà an sla stòria e an sla cultura sardagneula e piemontèisa pr’ëmprende a lese e a scrive ant la lenga parlà ant la tèra d’acheuj - Le parole piemontesi sono un omaggio dei Sardi dell’altrove - Ëd paròle piemontèise omagià daj Sardagneuj fòra ’d finagi - Sono quelle adoperate in contesto poetico nella trasposizione letteraria dij Brandé a cura di Sergio Maria Gilardino. A la bon-a deuvrà ant un contest poétich conform a la tradission ëd “La bela scòla dij Brandé”, sërnùe e cudije da Sergi Girardin (Sergio Maria Gilardino) - La lettera "A" inizia con la parola “Anandié” - La litra “A” cmè ch'i la trovoma al dësbut ëd la paròla “Anandié”.

Anandié v.t. ▪ avviare, incamminare ▪ anandiesse v.r. ▪ avviarsi, incamminarsi || a s’anandia ’l cher ant l’aria sombra [Clivio] = s’avvia il carro nell’aria oscura || as anandia la giaja filonghera sensa lampia ant la neuit [Clivio] = si avvia la processione screziata senza lampada nella notte ▪ [etimologia: questa parola deriva dal verbo “andare”, ed è etimologicamente apparentata con parole come “andiura” (andatura), “andi” (slancio, ma anche larghezza del tratto falciato da un mietitore, “andament” (andamento), ecc.] [sinonimi: “anviaré”, “dësbuté”, “ancaminé”].