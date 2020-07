Casa Sardegna a Biella, 300 anni di storia comune

“Dimonios”, la Brigata Sassari oggi - L’odierna Brigata Meccanizzata “Sassari” è stata ricostituita a partire dal 1° Dicembre 1988, con Comando a Sassari presso la Caserma Alberto La Marmora. Grazie al motto del 152° Reggimento «Sa vida pro sa Patria», nell’attuale araldica militare nazionale sono riconosciute tre lingue: il Latino, l’Italiano ed il Sardo.

Lingua Sarda che figura anche tra i canti dello stesso Esercito Italiano, come il celeberrimo inno della Brigata “Sassari”, “Dimonios”, scritto nel 1994 dal Capitano Luciano Sechi. Commemorativo del mito dei Sassarini, esso è oggi uno degli inni militari più noti al mondo, diffuso grazie all’opera continua ed itinerante della sua Banda. Le attività, le opere e le capacità operative quotidiane della Brigata, unite alle voci ed ai suoni della sua fanfara, sono espressione dell'eccellenza di un corpo di uomini e di donne a forte reclutamento regionale - oltre l’85% sono Sardi - al servizio della comunità civile, sull’Isola come nel resto d’Italia e nelle missioni all’Estero.

Radicandosi fortemente al territorio ed al tessuto sociale della Sardegna, i Sassarini di oggi sono “ambasciatori” di valori, memoria, sacrificio e saperi che portano il cittadino a considerarli una delle “anime” della Sardegna. E proprio la banda, presente anche in occasioni di rilevanza civile, a favore di istituzioni governative e non, rammenta a tutti che il messaggio di Dimonios è «qualcosa che, superata la valenza meramente “guerresca” - come affermato dal Generale Manlio Scopigno, 41° Comandante della Brigata "Sassari", nel festeggiare il 25° di attività della Banda - diventa un richiamo al senso di responsabilità e solidarietà che deve accomunare tutti, Sardi, Italiani ed Europei».