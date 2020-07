Valdilana, spunta antenna ed è subito preoccupazione. Ma il Comune rassicura: “Non è 5G”

Spunta una nuova antenna e scatta la preoccupazione tra i residenti e la popolazione. È successo nei giorni scorsi nel territorio di Valdilana, quando un nuovo ripetitore è stato posizionato a Ponzone.

A chiarire la vicenda l’amministrazione comunale in un post su Facebook: “L’antenna posizionata in frazione Ponzone è legata alla comunicazione di dati telefonici. È un progetto autorizzato dal SUAP, dopo aver acquisito i pareri favorevoli degli enti competenti tra cui ARPA, che è l’ente preposto al controllo e verifica emissioni. In poche parole è un impianto simile a molti altri già posizionati sul territorio, utile per la telefonia cellulare, cosa diversa è il 5G che per quello che ci risulta non è presente sul nostro territorio. Questa antenna come anche altri impianti, seppur notevolmente impattanti dal punto di vista ambientale, è considerata un’opera di pubblica utilità. Su altre antenne già abbiamo fatto a suo tempo controlli sulle emissioni con ARPA per verificare la regolarità e tutelare la salute pubblica. Come Amministrazione comunale nei prossimi mesi organizzeremo un incontro pubblico per parlare di nuove tecnologie, un’occasione per approfondire anche il discorso del 5G”.