Tempo di bilanci alla Cooperativa Sociale Integrazione Biellese, confermato Manavella

La Cooperativa Sociale Integrazione Biellese, braccio operativo di Anffas Biellese, ha discusso e approvato la scorsa settimana il bilancio d’esercizio relativo all’anno trascorso. Bilancio che viene certificato in un attivo, per il 2019, di 32.305 euro. Era presente all’assemblea, anche la presidente di Anffas Biellese, Maria Teresa Rizza. Confermato nei ruoli di direttore e di presidente della cooperativa Ivo Manavella, che commenta: “Nonostante alcune difficoltà, abbiamo chiuso in positivo l’anno. Un ottimo segnale, che certifica come il lavoro degli ultimi anni continui a dare buoni frutti”.