Gattina smarrita in via Italia, chi l’ha vista? Si offre ricompensa

Una micina giovane di color grigio è stata smarrita in via Italia, a Biella, vicino a Piazza del Monte. È una gatta impaurita e, se qualcuno la vedesse, chiami immediatamente i seguenti numeri: 336.37689228 o 347.6220273. I proprietari offrono una ricompensa chi mai la incrociasse e chiedono che non venga raccolta o fatta uscite se si trova chiusa da qualche parte.