Wool Experience, "Acqua e sapone, feltriamo le pietre con Marielle Dumiot"

Domenica 5 luglio h. 16.00

Laboratorio manuale sulla lana: Acqua e sapone, feltriamo le pietre con Marielle Dumiot

Offerta libera. Obbligo di prenotazione 3200982237

Per famiglie

Amici della lana ha a cuore l’attività del lanificio e la svolge nel rispetto delle attualinormative. Acqua e sapone? Cosa c’è di meglio per inaugurare una ricca stagione di attività semplici ma divertenti in cui la vita all’aria aperta, passeggiate e cura del bello prevalgono?

Con Wool Experience, progetto all’interno della Rete Museale Biellese, sostenuto da Cassa di Risparmio di Biella, ci si addentra quindi nella materia lana e si invita il pubblico a scoprire la bellezza della feltratura con Marielle Dumiot, deliziosa signora dai grandi occhi azzurri, impiantata in Valle Cervo da circa 40 anni. Chi non conosce Marielle? Sicuramente l’avete la conosciuta perché sarete passati da ATL, dove per 15 anni lei ha lavorato, dispensando buone informazioni, gentilezza e sorrisi, prima di andare in pensione e dedicarsi alla sua passione: la lana!

Marielle è affascinata dalla morbidezza della lana, è innamorata dalla lana, lei di orgine francese ha messo radici nel nostro territorio e appartiene a quella sfilza di persone che provengono da tante città d’Italia e dall’estero e che hanno scoperto la Valle Cervo e hanno deciso di viverci e di valorizzarla, in qualche modo.

“Un territorio in cui ho messo radici, che mi è entrato nel cuore che mi offre tanti stimoli. Qui ho ancora tanti sogni da coltivare; la lana è uno di questo”- dice Marielle. Un altro dei suoi sogni è proprio quello di condivisione, e allora inventiamoci nuove formule come … feltrare la pietra! L’idea deriva anche dal progetto GAL Montagne Biellesi vinto dal Comune di Miagliano “La Valle dell’Acqua - Storie di Lavoro, di Pietra e di Lana” che finalmente quest’anno vede la luce.

Venite quindi il 5 luglio alle h. 16.00, previa prenotazione, a scoprire il piacere che suscita la manipolazione della lana, in questo caso si imparerà come coniugare morbidezza e sapienza antica. Dall’incontro con Amici della lana, nasce “Feltriamo le pietre” un’attività aperta a tutti, grandi e piccini che permette di creare un oggetto d’arredo che coniuga morbidezza e durezza, lana con sienite, la morbidezza della lana biellese fornita da Biella The Wool Company, con la pietra della Valle Cervo che è la pietra più dura del mondo. Per Marielle non esiste solo l’ hobbies della feltratura, ma la volontà di condividere una passione. Il desiderio di manipolare una materia antica trasformandola in un oggetto di uso quotidiano.

Appuntamento quindi al Lanificio, previa prenotazione 3200982237, per realizzare un manufatto creativo da portare a casa.Offerta libera.

amicidellalana@gmail.com

Informazioni www.amicidellalana.it