Incidente all'ingresso dell'A4, feriti soccorsi da infermieri biellesi diretti a Milano per la manifestazione del Nursing Up

Incidente all'ingresso dell'autostrada di Carisio poco prima delle 8 di questa mattina, 4 luglio. A rimanere coinvolti nello scontro, avvenuto per cause da accertare, due anziani coniugi e un giovane 21enne, che sono stati soccorsi da infermieri e ostetriche degli ospedali di Biella e Vercelli, che si trovavano in zona in attesa del pullman diretto alla manifestazione organizzata dal sindacato Nursing Up a Milano. Alla donna, inoltre, è stato praticato un massaggio cardiaco sul posto. L'area è stata messa in sicurezza staccando i cavi della batteria delle due auto, entrambe fumanti. Oltre alle forze dell'ordine, sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 di Santhià.