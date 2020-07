Prenderà il via alle 8 di questa mattina, 4 luglio, la raccolta alimentare organizzata dall'associazione "La finestra del sole". L'iniziativa si svolgerà nei supermercati Lidl di tutta Italia e anche a Biella ci saranno dei volontari che per tutto il giorno raccoglieranno alimenti, nelle sedi di via Ivrea e di Corso Europa. La raccolta, che si concluderà alle 20, è destinata al sostegno delle famiglie biellesi in difficoltà.