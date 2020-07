Prochimica Virtus Biella, nuovo fondamentale tassello: ufficiale l'accordo con Miriam El Hajjam

Altro tassello fondamentale per il gruppo della Prochimica Virtus Biella: rinnovo siglato con l'attaccante Miriam El Hajjam. La forte giocatrice si appresta a disputare il suo quarto anno consecutivo a Chiavazza. "Il club è lieto di annunciare il proseguimento del rapporto con la giocatrice Miriam El Hajjam anche per il prossimo campionato 2020/2021. L'attaccante nerofucsia si appresta a giocare la sua quarta stagione a Chiavazza. La scorsa stagione è stata limitata dal problema alla spalla ma senza mai risparmiarsi nelle sue uscite sul parquet. Non vediamo l'ora di iniziare questa nuova avventura e la 25enne giocatrice va ad impreziosire la scacchiera di coach Colombo e del Ds Ube Ubezio. In bocca al lupo Miri!

Le parole di Miriam El Hajjam: "Sono molto contenta di rinnovare con la Virtus. Per me è il quarto anno e credo che sia facile affezionarsi al club, alla gente che c'è intorno. A tutti. Vorrei ringraziare la società che ci ha permesso di giocare ancora in B1 con tanti sacrifici. Saremo motivate e ripagheremo sul campo questo sforzo. La squadra per ora inizia a delinearsi e sono felice di ripartire da una base ottimale. Chiunque arrivi dopo di me sapranno dare note positive, sicuramente. Non conosco coach Colombo ma ho sempre e solo sentito parlare bene. Nelle poche occasioni di dialogo mi sembra una persona buona che è fondamentale in qualsiasi tipo di rapporto. Ha vinto tanto e saprà essere un valore aggiunto per la squadra. Ube? La notizia l'ho accolta con immensa felicità. E' stato un sogno cullato dalla scorsa stagione e sono molto emozionata di iniziare con lei questo anno. E' spettacolare e piena di valori. A lei auguro un futuro ai massimi livelli perchè è un ruolo che calca a pennello. Sarà un campionato difficile con gironi ridotti e retrocessioni uguali. Non partiremo svantaggiate ma vogliamo dimostrare il nostro valore. Credo in questa squadra e daremo filo da torcere a tutti. Tornare al PalaSarselli sarà strano dopo tanti mesi e riabbracciare l'affetto dei tifosi sarà particolare. Loro ci hanno sempre dato una mano. Mi auspico di ritrovarli ancora in numero maggiore. Abbiamo bisogno del loro calore, unico".