Da Armonia in Equilibrio continuano le lezioni di fitness chair, gli esercizi con la sedia

Le lezioni di Fitness Chair sono state presentate in anteprima da Armonia in Equilibrio in occasione della rubrica di Newsbiella curata da Claudio Canessa e dei numerosi appuntamenti online durante il lockdown. Si tratta di un lavoro per la forza dinamica che prevede una sequenza di esercizi da eseguire con l’utilizzo di una sedia, come supporto per controllare e rendere più sicuri gli esercizi proposti, ma anche come attrezzo per rendere gli stessi più efficaci e allenanti.