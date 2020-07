Parcheggi ospedale, Corradino: "Votai contro il pagamento. Buon senso ritirare la mozione in consiglio"

A seguito della trattazione, nel corso del Consiglio comunale di ieri, della mozione relativa al tema Parcheggio del nuovo ospedale, il sindaco Claudio Corradino dichiara quanto segue: “La scelta dei parcheggi del nuovo ospedale a pagamento non mi piace e non mi è mai piaciuta, ma un ricorso oggi, per giunta non su tutta l’area ma su una piccola porzione di competenza, rischierebbe di provocare alla cittadinanza di Biella più danni che benefici. La battaglia non risolverebbe i problemi, in quanto i posti insistenti sul territorio di Biella andrebbero poi a beneficio di tutti gli utenti e non solo dei residenti di Biella, senza contare che gli estremi di natura giuridica sono oggi deboli e potremmo ritrovarci a spendere decine di migliaia di euro in spese legali con il rischio di non dirimere a nostro favore la questione”.

Il primo cittadino del capoluogo aggiunge: “Io all’assemblea dei sindaci in rappresentanza di Cossato votai contro, insieme a Ponderano e Rosazza, alla proposta del parcheggio a un euro che giunse dall’allora presidente della Provincia Emanuele Ramella Pralungo alla quale votò a favore anche il sindaco di Biella Marco Cavicchioli. Ha ragione il consigliere ed ex sindaco, Dino Gentile quando dice che in quel momento chi amministrava Biella poteva e probabilmente doveva assumere una presa di posizione diversa. Ma le cose sono andate così. Anche le successive azioni del Consiglio comunale di Biella furono poi tardive, perché di fatto l’argomentazione era ormai limitata a una parte risicata di porzione di parcheggi che rischia, anche se rimane libera, di lasciare comunque tutti scontenti oltre che a trasformarsi nella terra di nessuno. Ribadisco, la scelta dei parcheggi a pagamento non mi piace e quando era il momento io votai contro, ma ritengo che sia stata una decisione di buon senso quella di ritirare questa mozione”.