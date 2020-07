Accademia Perosi, ripartono i concerti estivi all'aperto

La Fondazione Accademia Perosi annuncia la ripresa dei concerti di classica dal vivo, dopo una lunga pausa causata dall'emergenza sanitaria. con tre appuntamenti all'aperto nel mese di luglio.

C'è molta emozione nel ritrovare il pubblico, con il quale il contatto è comunque stato continuo grazie alla rassegna digitale #couchconcerts. Oltre 12.000 visualizzazioni in poche settimane per i concerti che hanno coinvolto artisti delle passate stagioni, allievi dell'Accademia già premiati in concorsi internazionali e docenti dell'Istituzione.

Il Perosi prosegue dunque la sua stagione oggi, venerdì 3 luglio, con Alessandro Copia, violoncellista, alle ore 18.30 sulla Terrazza di Palazzo Gromo Losa.

Diplomato in violoncello presso il Conservatorio G.Verdi di Torino si é perfezionato a Lugano con Robert Cohen ottenendo nel 2010 il Master of Arts in Music Performance. Nel 2009 ha ottenuto il diploma accademico di Santa Cecilia in Musica d'Insieme e il diploma di perfezionamento presso l'accademia W.Stauffer di Cremona con R. Filippini. Sostenuto da borse di studio da Fondazione Crt di Torino e Williamson Foundation for Music California USA e vincitore di numerosi premi tra cui il primo premio al concorso Città di Giussano, al concorso internazionale Isole Borromee ed al concorso internazionale Pontinvrea, nel 2005 riceve il primo premio al concorso violoncellistico Dino Caravita di Fusignano (Ravenna). Impegnato in un?intensa attività concertistica, ha suonato a Roma, Milano, Mulhouse (FR), Haverhill (GB), Venezia, Trieste, Udine, Lugano (CH) e Torino con particolare sensibilità, sin dalla giovane età , per la musica da camera collaborando con artisti quali L. Marzadori, F. Dego, R. Turku, Pavel Berman, Kostantin Bogino e Victor Chestopal. Ha suonato come violoncello solista con l'Orchestra giovanile Aloisiana, con l'orchestra d'archi del Conservatorio G.Verdi di Torino a Wittenheim (Francia), con l'Orchestra Universitaria del Conservatorio della Svizzera Italiana a Lugano e, recentemente, con l'orchestra F. J. Haydn di Legnano e con il Perosi Ensemble esibendosi con Robert Cohen. Dopo importanti esperienze orchestrali con enti quali il Teatro Regio di Torino, la OSN Rai di Torino, l'orchestra «Haydn» di Bolzano e Trento e la Royal Liverpool Philarmonic Orchestra, suonando sotto la direzione di Muti, Chailly e V. Petrenko, fonda nel 2012, con il pianista Diego Maccagnola e la violinista Lena Yokoyama, il Trio Kanon, formazione con il quale segue i corsi di perfezionamento con il Trio di Parma presso Scuola Superiore del Trio di Trieste, con A. Lonquich presso l'Accademia Chigiana di Siena e con Robert Cohen presso l'Accademia Perosi di Biella. Negli anni seguenti il Trio Kanon si aggiudica diversi riconoscimenti in concorsi nazionali e internazionali. Recentemente ha inciso con il Trio Kanon per la rivista Amadeus e per l'etichetta Movimento Classical. Alessandro Copia è docente di violoncello al Conservatorio di Benevento e all'Istituto "Lorenzo Perosi" di Biella.

Il concerto seguirà la formula dei miniZOOM! Sarà lo stesso artista, infatti, a condurre il pubblico in una sorta di "tour" violoncellistico da Bach e il celebre violoncellista Pablo Casals, che riscoprì le Sei suite per violoncello solo di Bach, facendole rientrare nel repertorio violoncellistico e trasformando la loro esecuzione nell'apice del virtuosismo violoncellistico del XX secolo.

Il programma spazia così dal 1700 ad oggi tra danze, giochi ritmici e insoliti effetti. Biglietti: 5,00 euro intero - 2,00 euro ridotto.

Al fine di garantire al pubblico il rispetto di tutti i protocolli di sicurezza, è obbligatoria la prenotazione al numero 015 29040, tramite e-mail all'indirizzo segreteria@accademiaperosi.org oppure compilando il form online sul sito www.accademiaperosi.org