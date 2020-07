Prima il tamponamento, poi l'incidente autonomo: Doppio scontro a Occhieppo Inferiore FOTO

Doppio incidente nella mattinata di oggi, 3 luglio, a Occhieppo Inferiore. Per cause ancora da accertare, una Fiat 600 e una BMW 218D si sono tamponate in via Giovanni XXIII, all'incrocio con strada ai Monti. Poco dopo, mentre la Polizia Locale si stava occupando della viabilità, un uomo ha perso il controllo della propria auto finendo sullo spartitraffico della stessa via. Sul posto è intervenuta anche un'ambulanza del 118 per precauzione, ma nessuno dei coinvolti è rimasto ferito.