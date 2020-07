Piante sulle strade a causa del maltempo, Vigili del Fuoco a Valdilana e Masserano FOTO

Sono stati due gli interventi che i Vigili del Fuoco hanno effettuato nella giornata di oggi, 3 luglio, per delle piante cadute a causa del temporale. Uno a Masserano, dove alcuni alberi ostruivano la strada; l'altro a Trivero Valdilana, dove una pianta è finita sui cavi dell'Enel. In entrambi i casi gli arbusti sono stati rimossi e la zona è stata messa in sicurezza.