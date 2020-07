Non risponde al citofono, si teme il peggio ma non è in casa. Ritrovato poco dopo dai Carabinieri FOTO

Attimi di apprensione nel primo pomeriggio di oggi, 3 luglio, in un appartamento di via Milano a Vigliano, per un uomo anziano che non rispondeva né al telefono né al citofono. L'alloggio è stato aperto dai vigili del fuoco, ma ma dell'uomo non c'era traccia. Dopo alcune ricerche, lo stesso è stato rinvenuto dai carabinieri.