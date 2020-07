Cane bloccato nel torrente Oremo, salvato dai Vigili del Fuoco

Finisce nel torrente e non riesce più a uscirne. E' accaduto intorno alle 7 di questa mattina, 3 luglio, in via per Pollone a Occhieppo Inferiore. Protagonista dell'episodio un cane, che dai primi riscontri pare sia stato abbandonato. L'animale sarebbe rimasto incastrato con il guinzaglio in una roccia in mezzo al torrente, senza riuscire più a muoversi. A salvarlo ci hanno pensato i Vigili del Fuoco, intervenuti insieme al soccorso animali del canile, a cui è stato affidato il quattro zampe.