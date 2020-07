Cavaglià, l'emozione dell'ultimo giorno di scuola delle terze medie - FOTOGALLERY

Dopo gli ultimi tre mesi di lezioni da casa per la pandemia, e dopo l'esame sostenuto in videoconferenza, a fine giugno i ragazzi di terza della scuola secondaria di primo grado di Cavaglià si sono finalmente ritrovati al Salone Polivalente per l'ultimo giorno di scuola .

"Come era già successo per le quinte elementari, - spiega l'assessore comunale all'istruzione Monica Bertolini - abbiamo organizzato questa giornata al Salone Polivalente, con cerchi distanziati a terra, per permettere a questi ragazzi di vivere la bellezza e l'emozione dell'ultimo giorno di scuola. Ed è stata una giornata emozionante proprio perchè i ragazzi, dopo essersi lasciati per mesi, si sono rincontrati per poi lasciarsi nuovamente, visto che stanno per intraprendere strade diverse".

Oltre agli amici, i ragazzi di terza hanno rivisto i loro professori e la preside. "Gli insegnanti hanno espresso un pensiero per salutare i loro ragazzi ed hanno consegnato i diplomi. - racconta l'assessore Bertolini - Dopo siamo intervenuti il sindaco Mosé Brizi ed io in rappresentanza dell'Amministrazione, e poi c'è stata la merenda offerta dal Comune".