A Viverone partito il centro estivo con 32 ragazzi

A Viverone è iniziato il centro estivo nei locali della Scuola Elementare. A darne comunicazione il sindaco Renzo Carisio sui canali ufficiali del Comune: “Quest’anno l’inizio del centro è stato complicato dalle nuove norme in materia di Covid- 19 che prevedono stringenti misure di sicurezza tanto che diversi comuni hanno avuto problemi all’istituzione di questo importante servizio per le famiglie nel loro territorio”. Il centro vede l’iscrizione di un totale di circa 32 ragazzi, di cui 19 di Viverone, in gruppi di età 3-6 anni e 6-14.

“Il Comune di Viverone, stante anche alla necessità di alcune famiglie di Roppolo, Cavaglià e Piverone ha esteso la frequenza richiesta anche a questi ragazzi – prosegue il primo cittadino - d'intesa con la Free Time che gestisce il centro. Il Comune si riserva di elargire un contributo alle famiglie dei ragazzi di Viverone in funzione delle valutazioni che saranno fatte anche grazie ai contributi ministeriali erogati al Comune ai quali ne sarà aggiunto uno comunale”.