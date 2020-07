Riccardo Main è il nuovo segretario Piemonte e Valle d'Aosta del Pci

Eletto il nuovo segretario piemontese e valdostano del partito comunista italiano: Riccardo Main. Nasce a Casale Monferrato il 6 marzo 1990. Diplomato nel 2009 come Tecnico dei Servizi Ristorativi presso l’IPSSAR “G.Pastore” di Gattinara (Vercelli) lavora in quasi tutti gli ambiti della ristorazione. Inizia la sua attività politica nel 2014 come Consigliere comunale (lista “Tricerro- Ascoltare, Capire, Realizzare”), incarico che riveste fino al 2019. Nel 2017 si iscrive al Partito Comunista Italiano del Piemonte/Valle d’Aosta entrando successivamente a far parte del Comitato Politico Regionale e quindi del Comitato Centrale (delegazione della Federazione Giovanile Comunista Italiana).

Ha ricoperto sino a pochi giorni fa la carica di Segretario Regionale della FGCI, raccogliendo l’apprezzamento dei comunisti più giovani e dell’intero Partito. E’ iscritto all’ Anpi e alla CGIL. Lo scorso 27 giugno, al termine di una consultazione che ha dato corpo ad un importante bilancio politico organizzativo sullo stato del Partito investendo per oltre due settimane tutti i componenti il CPR, è eletto all’unanimità (salvo il suo voto di astensione) Segretario Regionale del Piemonte/Valle d’Aosta. Al compagno Riccardo gli auguri di buon lavoro di tutto il PCI.