Sella lancia il Cib Tech, la divisione specializzata nell’advisory per startup e scale-up innovative e fintech

Sella lancia una delle prime realtà italiane di Cib Tech, una divisione di Corporate & Investment Banking specializzata in operazioni di finanza straordinaria dedicate all’innovazione e al fintech, per sostenere la crescita di startup e scale-up. La nascita della nuova divisione, nell’ambito di Sella Cib, si inserisce nell’attività sviluppata da anni e con successo dal gruppo Sella in ambito di corporate venture capital e open innovation, e, più in generale, nel quadro della strategia del gruppo volta a promuovere la crescita di un ecosistema finanziario aperto.

L’obiettivo di Sella Cib Tech è rispondere alle esigenze dei clienti e accompagnarli nel processo di trasformazione digitale, anche grazie a un modello di servizio sempre più orientato alla consulenza. Sella Cib Tech, inoltre, si occuperà di accompagnare le startup e le scale up nel loro percorso di crescita, supportandole nel reperimento delle risorse di capitali necessari al loro sviluppo e in attività di m&a, interagendo con l’ecosistema che il gruppo Sella ha promosso in ambito fintech, information technology e venture capital.

Il team di Sella Cib Tech si occuperà di selezionare i progetti con il maggior potenziale di crescita, supportandoli nelle varie fasi di sviluppo: dalla realizzazione del business plan alla strutturazione dei diversi deal, come m&a o raccolta di capitale, anche tramite fondi di venture capital. Sella Cib Tech si concentrerà in particolar modo sulle startup e scale-up dei settori ad alta crescita come fintech, industria 4.0, digital media, software e food tech. Oltre alla rete di contatti creata dall’ecosistema innovativo del gruppo Sella, Sella Cib Tech interagirà anche a livello internazionale con un ampio network di investitori, incubatori e community tech, e tramite il network “Terra Alliance”, presente in oltre 40 Paesi, al quale aderiscono banche d’affari con team dedicati di consulenza nel corporate finance.

In Italia, in particolare, Sella ha promosso il Fintech District di Milano, la community internazionale di riferimento per l’ecosistema del fintech in Italia, alla quale attualmente aderiscono 150 startup e corporate. Sella Cib, lanciato a fine 2018, sotto la guida di Giacomo Sella, vicepresidente del gruppo Sella, conta su un team di 15 professionisti e ha conseguito nel suo primo anno di attività risultati molto importanti concludendo con successo 19 operazioni di m&a, leverage finance e private debt (minibond).