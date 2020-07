Gruppo Giovani Imprenditori, il nuovo presidente è Christian Zegna

Christian Zegna è il nuovo presidente del Gruppo Giovani Imprenditori dell’Unione Industriale Biellese per il quadriennio 2020/2023. L’elezione è avvenuta ieri nel corso dell’assemblea ospitata negli spazi di Cittadellarte Novacivitas. Già parte del Consiglio Direttivo del GGI, Christian Zegna, 36 anni, è admin di Btrees, new media agency che ha fondato a Biella nel 2015.

Nel corso dell’assemblea il Gruppo Giovani ha eletto anche quattro vice presidenti: Francesco Ferraris, Lorenzo Grosso, Luca Murta e Carolina Tosetti. L’evento ha visto la partecipazione di cinque ospiti che hanno portato la loro esperienza rispetto alle parole chiave individuate come prioritarie per il prossimo mandato del Gruppo: Paolo Naldini (Cittadellarte Fondazione Pistoletto) su ispirazione; Tiziana Monterisi (Rice House) su pragmaticità; Paolo Vialardi (Guardia di Finanza) su integrità; Enrico Pesce (Filo da Tessere) su cooperazione; Barbara Varese (La Bursch) su ottimismo.

“Ispirazione, pragmaticità, integrità, cooperazione e ottimismo sono le coordinate che il Gruppo Giovani ha scelto per orientare l’azione nei prossimi anni – afferma il neo presidente Christian Zegna –. A ciò si aggiunge anche l’apertura, cioè una visione più ampia verso altri mondi ed esperienze perché dal confronto reciproco si generi ricchezza. Inoltre metteremo a fattor comune la forte competenza imprenditoriale che caratterizza il Biellese attraverso la coesione con gli altri attori locali. Concludo ringraziando il Gruppo per la fiducia che ha riposto in me e in particolare Francesco per l'impegno e la passione con cui in questi anni ha saputo coinvolgerci in iniziative e progetti per lo sviluppo del territorio. Concludo ringraziando il Gruppo per la fiducia che ha riposto in me e in particolare Francesco per l'impegno e la passione con cui in questi anni ha saputo coinvolgerci in iniziative e progetti per lo sviluppo del territorio".

Il past president Francesco Ferraris aggiunge: “Sono orgoglioso di aver visto il nostro Gruppo crescere negli anni, non solo come numero di componenti ma soprattutto dal punto di vista della consapevolezza del ruolo che, come giovani e come imprenditori, abbiamo rispetto al nostro Biellese. Stiamo vivendo un momento storico eccezionale in cui in pochi mesi avvengo trasformazioni epocali. In questo contesto saranno centrali valori quali la speranza, la determinazione e la forza di toglierci di dosso la paura di questi giorni per ripartire. E serviranno persone per bene. Ringrazio quindi Christian che ha accettato di proseguire questo percorso prendendo la guida del Gruppo, con il coraggio, l’impegno e l’entusiasmo che ci serviranno per affrontare questo periodo di grandi trasformazioni”.