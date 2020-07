Dal Nord Ovest – Schianto nella notte e un'auto finisce nel dehors del ristorante

Schianto tra due auto nella serata di ieri, 1° luglio, a Vercelli. Intorno alle 23.30, una Bmw, su cui viaggiavano padre e figlia, e una Ford Focus (con due persone a bordo) sono rimaste coinvolte in un sinistro stradale e, dopo l'impatto, il primo veicolo è finito sotto il dehors di un ristorante. Sul posto, sono intervenuti i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza degli automezzi e i sanitari del 118 per il trasporto di uno degli occupanti della Focus.