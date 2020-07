Dal Nord Ovest - Muore dopo essere stato investito dal treno: tragedia sulla Torino-Milano

Tragedia questa mattina alla stazione di Torrazza, dove il traffico ferroviario sulla linea Torino-Novara-Milano risulta sospeso per un investimento mortale. Intorno alle 9.30 il regionale 2009 ha travolto un persona, che purtroppo è deceduta. Disagi per gli altri treni sulla linea tradizionale, mentre non si registrano problemi per i convogli dell'alta velocità.