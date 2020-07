Intervento delle forze dell'ordine a Caprile alla comunità terapeutica per la segnalazione di una ospite che stava recando disturbo. La donna di circa 60 anni è risultata alterata ma non violenta e a quanto pare non gradirebbe la sua attuale sistemazione.

Impossibilitata ad allontanarsi da sola, avrebbe già avuto un colloquio con la sua assistente sociale per evidenziare il problema. In breve tempo comunque è rientrato l'allarme e tutto è tornato alla normalità.