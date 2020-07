Maltempo, persiste l’instabilità atmosferica sul Piemonte: allerta gialla per temporali fino a venerdì

Dopo il violento nubifragio di questa notte sul Biellese, sono in previsione ancora due giorni all’insegna dell’instabilità. A darne comunicazione l’Arpa Piemonte che sul proprio sito ha appena pubblicato queste righe: “Sono in formazione cumuli sempre più consistenti sul settore occidentale e nordoccidentale della regione a causa dell’intrusione di aria fredda in quota che formeranno in serata temporali diffusi, più intensi sul settore settentrionale (zona del Verbano e Biellese) e sulle pianure, a partire da quelle più occidentali, associati a grandinate e forti raffiche di vento. Dopo una mattinata con rovesci sparsi, dal pomeriggio di domani un minimo barico che transita dalle Alpi nordoccidentali al Golfo Ligure forza correnti umide sul Piemonte meridionale, innescando convergenze dei venti nei bassi strati con innesco di fenomeni convettivi. Tutte le zone a sud del Po e le pianure orientali saranno interessate da temporali, con fenomeni più intensi sull’Alessandrino e Astigiano. In corrispondenza dei temporali sono possibili allagamenti, caduta di rami e alberi, isolate frane superficiali. Un miglioramento generalizzato delle condizioni meteorologiche è atteso da sabato per l’intero weekend”.