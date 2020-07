Prove di normalità a Cossila San Grato, il Coro Burcina riprende a cantare in sicurezza

Col ritorno graduale alla normalità riprendono le abitudini dei biellesi. È il caso del Coro Burcina che annuncia in una nota stampa la ripresa delle attività. “Dopo il periodo di sospensione dovuto al coronavirus riprendono le prove del Coro Burcina in sicurezza presso il Teatrino di Cossila San Giovanni. I primi a riprendere saranno i baritoni e i bassi in programma domani, mercoledì 1° luglio, seguiti al venerdì dai primi e secondi. Chi fosse interessato alle prove è il benvenuto”.