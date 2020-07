Mongrando, in arrivo Bonus Bebè per i 29 nati nel 2019

Ieri sera, nel comune di Mongrando, alla presenza del sindaco Antonio Filoni e dell’assessore ai Servizi Sociali Luisa Nasso, è stato consegnato per il sesto anno consecutivo il Bonus Bebè alle famiglie dei 29 nuovi nati nel 2019. Si tratta di una card promossa da Ascom Biella su cui, in collaborazione con il Comune, sono stati caricati 200 euro, spendibili in tutti i negozi aderenti al circuito acquistando beni o servizi. La Biella Card ha il pregio di favorire il commercio tra gli esercizi di vicinato e che operano in un Comune o in una zona commerciale.

“La nostra associazione ha realizzato, nel corso degli anni, diverse iniziative promozionali che hanno coinvolto negozianti e consumatori per condurli a un comportamento di acquisto ripetuto e continuativo partendo dal presupposto che un cliente soddisfatto è un cliente che ritorna e che incrementa la sua spesa – spiega Ascom in una nota stampa - Grande è stata la partecipazione e forte è stato il segnale dato alla comunità, in nome della solidarietà in un momento come quello attuale in cui il tessuto sociale è debole e dove gli indici di ripresa sembrano ancora troppo lontani”.