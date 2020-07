Scuola, scontro Salvini-Azzolina a colpi di post sui social

Dopo la tesi di laurea e il plexiglass, nuovo capitolo del duello social a distanza tra il ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina e il leader della Lega Matteo Salvini. La guida del Carroccio ha tirato in ballo il ministro pentastellato, insieme al ministro dell'Interno Luciana Lamorgese, in un post sulla sua pagina Facebook che ha scatenato gli utenti: “Vogliono lasciar fuori dalle scuole un milione di bambini e studenti – si legge sui social - ma intanto si preoccupano di smontare i Decreti Sicurezza. Incapaci”.

La risposta del ministro Azzolina non si è fatta attendere e, ieri sera, ha pubblicato sulla sua pagina il seguente post: “Nessun alunno sarà cacciato da scuola, come sta continuando a dire Matteo Salvini in queste ore, inondando le Regioni di numeri a caso. A settembre la scuola riaprirà per tutti. Abbiamo le soluzioni e abbiamo le risorse. E siamo al lavoro con il contributo di tanti. C’è chi, invece, preferisce usare la scuola per fare propaganda. È molto facile ma anche molto irresponsabile”.