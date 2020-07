Oroscopo di Platone: Cosa ci dicono gli astri in luglio

Afa di luglio. Il canto che non varia delle cicale; il ciel tutto turchino; intorno a me, nel gran prato supino, due fili d’erba immobili nell’aria.

Luglio fu chiamato così in onore di Giulio Cesare, nato il 13 di questo mese. Anteriormente, nel calendario di Romolo, era chiamato Quintile. E' da sempre considerato il mese di massima fioritura e di abbondante raccolta dei frutti della terra. Per questo motivo i Romani lo consacrarono a Giove, padre di tutti gli dei. Dal punto di vista astronomico, è un periodo favorevole all’osservazione del cielo, in particolare della Via Lattea particolarmente luminosa, e di numerosi campi stellari.

Pagina FB - Astrologia di Platone



www.astrologiadiplatone.com



ARIETE

Dal 21 marzo al 20 aprile

DENARO E LAVORO. Quando la ragione non serve, è opportuno, altre strade... ricercare. Siete brillanti e comunicativi, riservate le vostre idee per chi le sa ascoltare ed apprezzare. I sestili contrari possono cambiare, basta saperli...ben tramutare! Per realizzare il desiderio delle tue fantasie, devi divenire una persona di successo con la forza del sacrificio e del lavoro.

AMORE E ARMONIA. Fase attuale produttiva e proficua, approfittatene perché tra non molto potrebbero presentarsi degli ostacoli inaspettati. Gli astri vi spingono a guardarvi intorno e, se sarete particolarmente sensuali e seduttivi, ne vedrete delle belle.

BENESSERE E SALUTE. Siete più emotivi del solito, forse la causa è da ricercare nella stanchezza. Tenete il peso sotto controllo, con poche semplici attenzioni torneranno le forze che avete dissipato.

LEONE

Dal 23 luglio al 23 agosto

DENARO E LAVORO. E' inutile ostinarsi a reggere il timone ...se non c'è la rotta! Attenti ad un investimento di cui forse non avete ben valutato le possibili conseguenze, sussistono forti possibilità di entrare in una transitoria flessione per delle uscite non previste, comunque non è il caso di drammatizzare. Se perdete il filo, tra le tante opportunità, non saprete più su cosa vale la pena di puntare.

AMORE E ARMONIA. Sentimenti incerti, il partner riesce sempre ad irritarvi, tentate di trovare l'intesa con la persona amata anche se non trovate sostegno da parte della famiglia. Potrebbe essere giunto il momento di troncare una relazione conflittuale.

BENESSERE E SALUTE. Tensione e insoddisfazione predominano, utilissimo lo yoga in questi frangenti e un po’ di meditazione per stimolare l’autostima.

SAGITTARIO

Dal 23 novembre al 21 dicembre

DENARO E LAVORO. A causa di una particolare quadratura astrale, nel lavoro non sempre otterrete risultati commisurati al vostro impegno. Provate a cambiare strategia di azione, fate più attenzione e concentratevi maggiormente. Se userete diplomazia ed intelligenza potrete fare meglio. Assecondate le scelte decisionali degli altri anche se la cosa non vi garba.

AMORE E ARMONIA. Liti con il partner tanto che apprezzerete in maniera particolare un nuovo incontro. Comunque le tensioni si scioglieranno a breve per lasciare spazio a un rapporto più sbarazzino fatto di complicità e allegria. Il problema principale è che vi piacete molto ma non vi capite affatto.

BENESSERE E SALUTE. E' questo il periodo per coronare un desiderio a lungo covato, i movimenti planetari vi garantiscono una marcia in più. Regalatevi libri o nuova musica e trovate il tempo per andare in palestra o fare sport, l'esercizio fa bene al cuore e mantiene in salute il fisico. Quando “volate alto”, le piccole grane svaniscono rapidamente.

TORO

Dal 21 aprile al 20 maggio DENARO E LAVORO. Evitate una polemica, ma dentro vi resta del rancore. Comunicazione difficile, eppure avevate un buon rapporto con tutti, così diventa difficile trovare il tono giusto per fare una critica. Stringete i denti fino a quando gli astri dispettosi e, avversi, la smetteranno di crearvi imprevisti stressanti. Le difficoltà dell’attuale periodo saranno superate agevolmente nel breve, anche perché il ritmo di lavoro diventerà congegnale al vostro carattere e vi permetterà di brillare. AMORE E ARMONIA. Tempo di relazioni complici e durature. Incontri imprevisti e, imprevedibilmente coinvolgenti. Una ventata di travolgente passione s'innesca nel vostro cielo...ardente. BENESSERE E SALUTE. Simpatia, generosità e comunicativa sono le armi vincenti che bisogna di tanto in tanto rispolverare, sia sul lavoro che, soprattutto, nella vita famigliare. Evitate spostamenti faticosi e cibi pesanti. VERGINE

Dal 24 agosto al 22 settembre DENARO E LAVORO. C’è aria di venti buoni, qualcosa si sta muovendo nel verso giusto. Nonostante la ripresa sia tangibile non strafate e sforzatevi di evitare acquisti voluttuari o compulsivi e tralasciate decisioni affrettate moderando l’impulsività. Riflettete sempre prima di agire soprattutto ora che, alcuni movimenti planetari, rischiano di appannare la vostra lucidità. Se tentate la fortuna potreste anche…avere ragione! AMORE E ARMONIA. Lasciatevi guidare dal cuore permettendo alle parole d’amore che non avete mai osato pronunciare, di uscire dall’animo e di “avvolgere” in un caldo mantello la vostra dolce metà, desiderosa di sentirle. Vi aiuterà a gustare in condivisione i piaceri della vita, rendendo tutto più gioioso. BENESSERE E SALUTE. Il vostro invidiabile equilibrio psicofisico rischia di incrinarsi a causa di un improvviso malessere in famiglia. Non lasciatevi andare, reagite prontamente e con determinazione. Praticate esercizi quali yoga o meditazione e passeggiate all’aria aperta coadiuvate da stretching e ginnastica.

CAPRICORNO

Dal 22 dicembre al 20 gennaio

DENARO E LAVORO. Nel lavoro capiteranno molte cose e alcuni movimenti interessanti, a causa di molteplici fattori. Chi l'ha dura la vince...affrontate con determinazione una difficoltà che all'inizio vi sembrava insuperabile ma, grazie alla vostra ostinazione, la supererete con eleganza. Gli astri spingono all’azione che deve essere accompagnata da serietà e tenacia.

AMORE E ARMONIA. Malintesi in famiglia. Chi fa le regole e chi le rispetta? Come se non bastasse il partner non capisce il vostro bisogno di rassicurazioni. Le piccole incomprensioni si superano concedendovi momenti di solitudine per riflettere e con un pizzico di filosofia d'altronde, la giusta comprensione di una cosa e la incomprensione della stessa cosa, non si escludono.

BENESSERE E SALUTE. Energie ed umore in calo, anche a causa di oggettivi ostacoli sia nel lavoro che in famiglia. Lasciate passare qualche giorno rilassandovi con delle cose che non fate mai, poco impegnative e ricordatevi che la ruota, come i pianeti gira, facendovi ritrovare quello che servirà per uscire da questa situazione.

GEMELLI

Dal 21 maggio al 21 giugno

DENARO E LAVORO. Avete un metodo lavorativo ed un modo di procedere alquanto originale, ma funziona. Buona l'intesa in generale che garantisce una fase di stabilità su tutti i fronti. Potete persino permettervi di impigrirvi un po'...ma senza esagerare! Colleghi o amici, giovani ed entusiasti, sono desiderosi di assolvere le vostre abituali mansioni, approfittate di questo periodo per concedere qualcosa a Voi stessi.

AMORE E ARMONIA. In questo periodo si accentuano le divergenze nei rapporti in crisi ma si consolidano le relazioni armoniose. Basta litigi, malintesi ed estenuanti discussioni per cercare di cogliere il punto di vista dell’altro. Con l’intelligenza potete evitare di ingigantire le tensioni che nascono all’interno della coppia. Siete single? Per ora restatelo! È meglio.

BENESSERE E SALUTE. Ritagliatevi momenti di pace e serenità da godere con la famiglia. A volte la semplicità quotidiana è la vera ricetta per trovare la felicità. Non fatevi eccessivo carico dei problemi altrui soprattutto di quelli inerenti amici o lontani parenti, i quali chiedono senza però mai….dare!

BILANCIA

Dal 23 settembre al 22 ottobre

DENARO E LAVORO. Alcune critiche immotivate vi fanno perdere la concentrazione e vi innervosiscono. Mantenete ben salda la vostra lucidità mentale ed agite con accortezza ma senza indecisione. Sapete benissimo come e dove muovervi. La fase lunare è carica di energia. Nuove progetti stimolanti, richiederanno calma e riflessione, prima di essere intrapresi.

AMORE E ARMONIA. L'amore può essere senza alcun neo...nel vostro radioso cielo. Godetevi questa ventata di positività, sarà la vostra fonte principale di energia e gratificazione.

BENESSERE E SALUTE. Non siate egoisti e sorridete. Gli astri potrebbero farvi scoprire quanto è grande il potere della mente, se credete di avere un problema, fisico o mentale che sia, pensate a quanto siete forti e che niente vi può scalfire, starete subito meglio con notevoli benefici percepibili anche dalle persone che vi sono vicine.

ACQUARIO

Dal 21 gennaio al 19 febbraio

DENARO E LAVORO. Il lavoro è impegnativo, tante cose vi fanno penare ed a volte vi sentite criticati anche quando in realtà non lo siete e reagite in modo sproporzionato. Andate avanti con coraggio e costanza. La vostra caparbietà, prima o poi, sarà riconosciuta e premiata. Provate a riorganizzare il lavoro e ad eliminare tutto il superfluo senza farvi condizionare dalle parole maligne e invidiose di chi vi circonda.

AMORE E ARMONIA. Per la famiglia fate cose che per il partner non fareste. Non lamentatevi se poi al posto della focosità della passione vi ritrovate immersi nella calma piatta della monotonia.

BENESSERE E SALUTE. Malumori e troppe incertezze inoltre, come se non bastasse, non vi disciplinate in alcun modo e il fisico protesta. Pasti leggeri e pochi zuccheri per restare in forma.

CANCRO

Dal 22 giugno al 22 luglio

DENARO E LAVORO. Ordini e contrordini provocano gran confusione, nonostante la bella collaborazione nell'ambiente lavorativo. Periodo di ipersensibilità e di troppi pensieri. Pur essendo difficile mantenere la rotta in presenza di tutte queste interferenze, voi sapete farlo. Puntate in alto con coraggio, terminate i lavori in sospeso e curate nei particolari, proposte e progetti. Alla lunga la vostra perseveranza avrà la meglio.

AMORE E ARMONIA. Non drammatizzate una crisi passeggera che si risolverà nel migliore dei modi. Le relazioni se sono profonde e vere, dopo un momento di appannamento e di lotta, con la pace, rinverdiscono anzi, può essere un modo per capirsi meglio.

BENESSERE E SALUTE. Moralismo, critiche e pignoleria…non se ne esce. Piccoli contrattempi mettono a dura prova la digestione, ma non è il caso di prendersela: ciò che veramente conta per voi andrà a gonfie vele. Potrebbero ricomparire vecchi malesseri, curate meglio la dieta, disco verde a spinaci e germogli di soia.

SCORPIONE

Dal 23 ottobre al 22 novembre

DENARO E LAVORO. Riuscite ad amministrare molto bene le vostre finanze nonostante una serie di imprevisti ed alcuni “transiti” ritardati nelle entrate ma dovrete cercare di correggere un errore fatto nel passato se non volete fare come il “gambero”…un passo indietro Essere costantemente informati vi aiuta nel prendere le scelte decisionali corrette. Non tralasciate di concedere, a voi stessi e, ai vostri collaboratori, qualche svago o passatempo.

AMORE E ARMONIA. Incontri molto stimolanti e l’intesa sembra immediata così, quella che sulle prime sembrava una storia di poco peso, si tramuta in una piacevole e dolce realtà. Non stupitevi più di tanto d'altronde l’amore è come il fulmine: non si sa dove cade finché non è caduto.

BENESSERE E SALUTE. Alcuni parenti possono portare delle turbative e, anche se non amate covare dubbi, ora purtroppo vi ci sguazzate. Riposatevi e curate maggiormente l'alimentazione.

PESCI

Dal 20 febbraio al 20 marzo

DENARO E LAVORO. Vi sentite insofferenti alla routine, tendenzialmente fiacchi e desiderosi di novità elettrizzanti di varia natura. Alcuni battibecchi con soci e/o colleghi su questioni secondarie alimentano tensioni e nervosismi. Meglio rimandare una decisione di rilievo, nonostante scaturisca da un ottima idea, a tempi più idonei. Limitate i carboidrati e imparate a rilassarvi di più.

AMORE E ARMONIA. È urgente chiarire se c’è veramente impegno reciproco inoltre, parlare francamente alle persone care, è sempre positivo. Lasciatevi andare al libero sentimento, l'amore deve far commettere qualche piccola follia altrimenti vuol dire che non è amore vero.

BENESSERE E SALUTE. Dopo aver passato qualche problema di salute state riscoprendo il piacere di sentirvi lucidi, lungimiranti e tenaci. Dovete solo risolvere un piccolo problema famigliare, cosa assolutamente fattibile, grazie alla vostra forma fisica e mentale.

Pagina FB - Astrologia di Platone



www.astrologiadiplatone.com

Pagina FB - Astrologia di Platone

www.astrologiadiplatone.com