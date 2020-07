Stefania Ploner prima donna alla guida del Comitato Piccola Industria Uib

E‘ stata eletta all’unanimità la nuova presidente del Comitato Piccola Industria dell’Unione Industriale Biellese per il quadriennio 2020/2023. E‘ la prima donna a ricoprire questa carica in Uib.

Stefania Ploner, 35 anni, laureata in architettura, è alla guida dell’azienda di famiglia, la Tecnomeccanica Biellese. Negli ultimi quattro anni è stata vice presidente del GGI Biella e già parte del Comitato Piccola Industria e della Sezione Meccanici Uib. L‘assemblea della Piccola Industria, che si è svolta ieri al Relais Santo Stefano Spa, è stata l’occasione per ripercorrere il bilancio delle attività e tracciare le linee per il futuro mandato.

“Affronterò con entusiasmo questa nuova avventura – afferma la neo presidente – raccogliendo la preziosa eredità lasciata dal mio predecessore non solo in termini di iniziative realizzate ma soprattutto dal punto di vista del coinvolgimento e della partecipazione attiva di un gruppo affiatato“.

Il past president Andrea Bonino aggiunge: “Grazie a tutti i colleghi che in questi anni si sono spesi per realizzare insieme progetti ed eventi molto seguiti che hanno saputo toccare temi ancora oggi attuali: penso in primis ai convegni sulla cybersecurity o sull’e-commerce. Un‘altra iniziativa particolarmente riuscita è il Pmi Day che ha messo al centro le nostre imprese coinvolgendo fino a 500 studenti e che rappresenta una risposta efficace alla fame di conoscenza sul mondo del lavoro da parte delle giovani generazioni. A Stefania vanno i miei migliori auguri e tutto il mio supporto“.