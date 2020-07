Micio di pochi mesi recuperato a 10 metri di altezza

Rincorso da un cane, il cuore batte talmente forte che quasi salta fuori. Ti arrampichi sul primo tronco che trovi. Probabilmente deve essere andata così, ieri sera alle 19 a Coggiola, per un gatto di pochi mesi che per scappare ha tirato fuori gli artigli ed è salito sul tronco di una conifera.

Poi la paura lo ha fatto andare sempre più in alto, fino al punto di iniziare a miagolare per non essere più in grado di scendere. E così ci sono voluti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Ponzone che con l'autoscala sono andati a prendere il micino terrorizzato.

E' stato messo in una gabbia, appoggiato sul fondo del cestello e calato fino a riabbracciare il suoi proprietari.