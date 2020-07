Furti, materiale da scasso nel bagagliaio di un'auto. Denunciato un uomo

Denunciato un uomo per porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere. Nella serata di ieri 30 giugno, alle 20,30 circa, una pattuglia della Polizia impegnata in un normale servizio di controllo del territorio ferma per un controllo una Ford Fiesta in via Cottolengo a Biella. All’interno dell’auto sono presenti 2 uomini.

Durante il controllo gli operatori della Squadra volante trovano all’interno del portabagagli: 1 accetta, 2 roncole, 1 sega, 1 cesoia, 1 tronchesi e 2 cacciaviti. Il proprietario dell’auto, con precedenti di polizia per reati contro la persona, non giustifica il possesso di questi oggetti e per tale ragione viene denunciato per porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere.