"C'è un uomo in bicicletta in contromano nella superstrada. Venite subito". Allertate le forze dell'ordine

Non hanno di certo trascorso un bel momento gli automobilisti che nella giornata di ieri, martedì 30 giugno, quando sulla corsia di sorpasso della strada provinciale 142, meglio conosciuta come superstrada Biella Cossato, si sono trovati di fronte, in contromano, un uomo di origine extracomunitaria in bicicletta.

Chiaramente la centrale operativa è stata tempestata dalle telefonate degli utenti della strada per avvisare il grandissimo pericolo in corso. Da una testimonianza però al momento dell'arrivo dei Carabinieri, l'uomo era già svanito nel nulla. Facile pensare che abbia imboccato, magari nuovamente in contromano, l'uscita di Vigliano Biellese, posto in cui era stato segnalato pochi minuti prima.