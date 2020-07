Domenica si parte alla scoperta delle cicogne

Un viaggio di scoperta inedito del mondo nascosto della cicogna. Questo il tema dell'evento organizzato dall'Associazione Culturale Rina Valé, inserito nella rassegna “Tanti modi per imparare” e in programma per la giornata di domenica 5 luglio. L'escursione consiste nell'osservazione diretta dei nidi lungo un itinerario prestabilito accompagnati dall’ornitologo Lipu Aldo Pietrobon seguendo un percorso che da Massazza, passa da Villanova e il Brianco per arrivare a Rovasenda.

Il ritrovo è alle 7.45 nel parcheggio antistante la Posta di Donato con partenza alle 8 in direzione di Massazza. Lo spostamento in auto è autonomo. Alle 8.30 incontro con l’ornitologo. Gli organizzatori consigliano di portare con sé un binocolo o un piccolo cannocchiale. La prenotazione è obbligatoria al numero: 3388.72.3388. Alla fine del tour vi è la possibilità di fare pranzo in compagnia, nel rispetto delle disposizioni sanitarie.