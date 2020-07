Meteo instabile, è di nuovo allerta gialla per temporali

Nuove piogge in arrivo dopo la breve tregua di questa mattina. A darne comunicazione la stessa Arpa Piemonte sui propri canali che spiega: “Le regioni alpine si trovano al confine di un campo di alta pressione di matrice subtropicale presente in area mediterranea, esposte all’influsso di una vasta area depressionaria presente sull’Europa settentrionale che convoglia alle nostre latitudini masse d’aria relativamente più fresche in quota che tenderanno ad instabilizzare progressivamente l'atmosfera”.

Questa intrusione di aria fredda ha già innescato questa notte rovesci e temporali sparsi e, dopo una temporanea pausa in mattinata, sono previsti per oggi pomeriggio nuovi rovesci e temporali su zone montane e pedemontane alpine, in successivo sconfinamento alle pianure, con fenomeni che localmente potranno risultare di forte intensità e accompagnati da raffiche di vento sostenute e grandine.

Leggendo sul sito, è stata pertanto emessa dal Centro Funzionale di Arpa Piemonte un’allerta gialla per temporali sulle zone centro-settentrionali, dove, in corrispondenza dei temporali, saranno possibili allagamenti, caduta di rami e di alberi, fulmini e piccole frane superficiali. Condizioni più stabili sono attesi nella giornata di sabato.