Cossato, taglio piante in via Maffei e traffico deviato. Intanto riaprono le aree gioco di via Repubblica

Prima giornata di interventi per taglio piante e messa in sicurezza del versante stradale in via Maffei, in prossimità di località Lorazzo. A darne comunicazione sui social il comune di Cossato. Per permettere il pieno svolgimento dei lavori, si è deciso di sospendere temporaneamente la circolazione stradale e di deviare il traffico da e per Valdilana sulla SR 232 var.

Gli interventi continueranno oggi e domani, 2 luglio, dalle 8 alle 19, di ciascun giorno, dall'altezza del civico 500. Intanto, l'amministrazione comunale ha annunciato che le attrezzature ludiche dei giardini di via Repubblica sono tornate fruibili dai bambini cossatesi. Continuano anche i lavori di manutenzione del verde e di alcuni tratti di pavimentazione dei viali.