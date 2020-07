Cavaglià, conclusi i lavori di elettrificazione al cancello del cimitero nuovo. E riapre il Salotto d'Argento

Serie di interventi sul territorio di Cavaglià. Nei giorni scorsi, come riportato nei canali ufficiali del Comune, sono terminati i lavori di manutenzione del parco giochi nei giardini Bersaglieri d'Italia, in zona Montemaggiore. Inoltre, gli Artiglieri della sezione di Cavaglià hanno provveduto alla manutenzione del cannone posto nel Piazzale Artiglieri d'Italia.

“Nella giornata odierna, invece, è riaperto con nuovi orari e nuove modalità, dovute all'emergenza Covid -19, il Salotto d'Argento – spiega l'amministrazione comunale - Un grazie speciale al Comitato della Festa dei Giovani, non solo per aver messo a disposizione i loro gazebi, che permetteranno di avviare le attività all'aperto, ma anche per essersi generosamente resi disponibili al montaggio”.

Infine, si sono conclusi i lavori anche per l'elettrificazione del cancello del cimitero nuovo. Da oggi il cimitero comunale sarà aperto dalle 8 alle 19.30. “Si ricorda che troverete il cancello del cimitero nuovo sempre chiuso – sottolinea la giunta Brizzi - Per accedere basterà premere l'apposito pulsante di apertura”.