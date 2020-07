5G al centro del dibattito, Arpa Piemonte apre pagina per domande e risposte ai cittadini: ecco le FAQ

Mai come oggi infuria il dibattito locale e nazionale sulla tecnologia 5G. Auspicato e odiato, il 5G non conosce mezze misure e numerose sono le iniziative e i dibattiti a favore, o contro, su tale questione. C'è chi, infatti, lo ritiene un indispensabile strumento di innovazione nei sistemi per telecomunicazioni; altri, invece, lo considerano una minaccia per la salute della popolazione. Per fare un po' di chiarezza e fornire un'adeguata risposta alle tante domande di cittadini e amministrazioni locali, l'Arpa Piemonte ha predisposto delle FAQ che possano coprire i diversi aspetti oggetto di attenzione e curiosità.

“Si è voluto così fornire un quadro quanto più completo possibile, sulla base degli elementi attuali di conoscenza, sulle diverse problematiche connesse al tema del 5G – spiega l'Arpa sul proprio sito - dalle diverse tipologie di applicazione, alle modalità di funzionamento dei sistemi radianti; dalle ipotesi di effetto sulla salute all’impatto attuale sull’esposizione della popolazione ed ai possibili sviluppi futuri. Trattandosi di una tecnologia non consolidata e ancora in evoluzione le FAQ potranno essere aggiornate e revisionate”. Per visionare le FAQ clicca qui.