Città di Cossato cala il tris per il settore giovanile, domani allenamenti all'Abate

Tris di iniziative organizzate dal Città di Cossato per il mese di luglio che consiste: Open Days per la Scuola Calcio "Alberto Gilardino", selezioni per i Campionati Regionali per l'Agonistica e lezioni di perfezionamento per Portieri in collaborazione con Preparatore della Pro Vercelli. Da domani, 1° luglio, fino all'11 si svolgeranno gli allenamenti "aperti" a tutti allo Stadio Abate di Cossato.

“Gli allenatori ed i preparatori cossatesi saranno a disposizione di chiunque voglia venire a provare ad allenarsi con i blues ed entrare nelle squadre del Città di Cossato – spiegano i dirigenti - È tempo, infatti, di formare i nuovi gruppi per la prossima stagione calcistica e di costruire le squadre di Giovanissimi ed Allievi che affronteranno i Campionati Regionali rappresentando il nostro territorio in tutto il Piemonte. È tempo di diventare un piccolo blues e di entrare nella Scuola Ufficiale del Campione del Mondo, Alberto Gilardino ed iniziare a diventare un giocatore di calcio. Gli allenamenti di selezione saranno svolti dai nostri Staff Tecnici (Istruttori Qualificati Uefa), compresi i Preparatori dei Portieri, per le sezioni a loro dedicate. Gli allenatori seguiranno già i gruppi che alleneranno il prossimo anno, così da permettere a tutti di conoscersi da subito ed iniziare un'avventura sportiva nel migliore dei modi. Per i portieri, invece, che vogliono perfezionare la loro tecnica e recuperare il tempo perso, facendosi trovare al meglio per la ripresa dell'attività”.

La Società, in collaborazione con la Goalkeeper Management, organizza per tutto il mese di luglio un Camp di perfezionamento della tecnica del portiere.I portieri saranno allenati da Fabio Ronzani, Preparatore della Pro Vercelli e dai nostri Preparatori della Scuola Portieri "Giovani Numeri Uno". Per informazioni: 3479807208, 3398276471, 3925312888, 3346267701 e 3406760659.