Dopo il Covid Biella Corse sbarca nel campionato IRC

Con la ripresa delle attività agonistiche post Covid, ripartono finalmente i vari campionati motoristici nazionali . Biella Corse riparte nel campionato IRC - International Rally Cup - 2020, il primo appuntamento della serie, in questo fine settimana a Bibbiena in provincia di Arezzo al 40 Rally del Casentino. Sarà Damiano Detommaso, giovanissimo pilota emergente seguito direttamente da ACI SPORT, in coppia con Patrick Bernardi su Skoda Fabia R5 a difendere il titolo di questa serie conquistato nel 2019. Soddisfazione di Albiy Negri: il team di appoggio sarà quindi la Biella Corse, il preparatore della vettura sarà la bresciana DP autosport di Alessandro Pedrocchi con la direzione sportiva di Aldo Malchiodi, uno dei migliori DS ex a livello internazionale.

La settimana successiva sarà di scena il 33 Rally Lana ad inaugurare la stagione agonistica “nostrana “ della Biella Corse. Il primo equipaggio della scuderia a partire sarà una lieta new entry Pier Angelo Tasinato e Simone Bottega all’esordio con la Skoda Fabia R5 gestita tecnicamente dalla Miele Racing . Altro equipaggio esordiente con la Renault Clio Super 1600 formato da Davide Deandreis ed Enrico Gatto che per l’occasione lasciano a riposo la vincente Fiat Panda A5. Gianluca Bizzini e Ilvo Rosso punteranno alla vittoria in classe N2 con la consueta Citroen Saxo 1.6 auto-preparata. Infine la navigatrice campionessa italiana in carica 2019 auto storiche Ornella Blanco Malerba , navigherà Marco Puddu su Peugeot 306 racing start.