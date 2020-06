Cossato: Minoranze a gamba tesa in consiglio su Urp, Seab e salute del sindaco

Minoranze protagoniste nell'ultimo consiglio comunale di Cossato. Giovedì scorso, in videoconferenza, i consiglieri di minoranza hanno interrogato la giunta Moggio affrontando diverse tematiche. A dare inizio alle danze il capogruppo del Pd Alessandro Cavalotti che ha chiesto quali siano le condizioni dei lavori, e del pavimento, della scuola primaria di Parlamento. A rispondere l'assessore ai Lavori Pubblici Cristina Bernardi: “I lavori sono finiti ma ci sono alcune problematiche su alcune porzioni di pavimento. Sono visionate e sotto controllo continuamente. La ditta verrà a visionare lo stato dell'arte verificando le cause”. Alla richiesta di Cavalotti di effettuare un sopralluogo, il sindaco Moggio ha sottolineato che “l'accesso è di competenza della dirigenza scolastica. L'amministrazione non ha nulla in contrario se i consiglieri di minoranza vogliono accedere all'interno del plesso ma le visite vanno calendarizzate tenendo conto di diversi fattori”.

Dopo le scuole, l'attenzione dell'esponente dem si è concentrata sul comportamento del sindaco, colpito dal coronavirus durante i giorni dell'emergenza: “C'è stato un momento in cui ha dovuto delegare la sua attività a qualcuno e c'è stata una comunicazione efficace e tempestiva alla popolazione?”. Alle domande di Cavalotti, il primo cittadino ha risposto così: “Non devo dare giustificazioni in consiglio circa il mio stato di salute. Ho osservato un periodo di quarantena attenendomi scrupolosamente alle regole. Sono stato a casa ed essendo asintomatico ho seguito le vicende del Comune al pc e al telefono. Esiste anche una figura come il vice che, in assenza del sindaco, ha fatto le mie veci tenendo il timone dritto mentre ero in casa. Sono stato sempre al corrente di tutto. Al termine di questo periodo, ho informato la cittadinanza di ciò che mi era accaduto per trasparenza. Il Comune non ha avuto danni nè rallentamenti e ha continuato ad essere efficiente”.

Su Seab, Cavalotti e Revello hanno chiesto lumi alla giunta. “Cossato ha intenzione di fare tutto il possibile per salvare un'azienda che opera bene” – ha ribadito il primo cittadino. E sulle voci che vorrebbero il presidente in pectore Rossetto lontano dall'azienda biellese, Moggio è stato perentorio: “Non credo che ci sia la volontà di abbandonare Seab. Non mollerà e fino alla fine sarà in trincea a difendere questa società”. Scintille tra il capogruppo di Controcorrente Cossato e il presidente dell'assemblea Mariano Zinno. Casus belli? I tempi, troppo prolungati, nell'esposizione delle interrogazioni da parte di Revello, che saranno affrontate in forma scritta dal primo cittadino.

Infine, la parola è passata a Roberto Galtarossa di Italia Viva che ha concentrato la sua attenzione sull'Ufficio Relazioni con il Pubblico di Cossato: “Sono molte le segnalazioni che ho ricevuto circa la difficoltà di mettersi in contatto con l'Urp, specialmente nei giorni dell'emergenza coronavirus. Il Comune è un punto di riferimento, soprattutto in questo preciso periodo storico”. Immediate le scuse di Moggio: “Dispiace per i disguidi ma tutto è stato evaso. Sottolineo però il grande sforzo compiuto in questi mesi, con la presenza di molte persone disponibili a rispondere al centralino, che non hanno mai fatto venire meno il loro apporto”.