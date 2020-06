Coronavirus: al via test sierologici alla popolazione di Roppolo, Cavaglià, Dorzano e Viverone

Test sierologici alla popolazione del Basso Biellese. A darne notizia le amministrazioni comunali di Roppolo, Cavaglià, Dorzano e Viverone attraverso i propri canali social. Si legge, infatti, che il Centro Diagnostico Ciglianese, aderendo alla campagna di prevenzione e ricerca degli anticorpi anti Covid-19 nella popolazione residente, ha dato la propria disponibilità ad effettuare i test IgG e IgM mediante prelievo venoso ai cittadini che ne faranno richiesta nei comuni elecanti prima.

“Stante le ultime linee guida emanate dalla Regione Piemonte sui test sierologici, il consiglio è quello di procedere con il prelievo solo per la ricerca degli anticorpi IgG (anticorpi prodotti dopo il 9°-12° giorno dalla comparsa dei sintomi, rimangono all’interno dell’organismo a lungo ndr) – spiegano in una nota congiunta i sindaci Renato Corona, Mosè Brizzi, Sergio Gusulfino e Renzo Carisio - E’ comunque possibile eseguirlo anche per la ricerca degli anticorpi IgM - anticorpi prodotti nella fase iniziale, solitamente appaiono al 4°-6° giorno dalla comparsa dei sintomi della malattia e, dopo qualche settimana, scompaiono ndr -. In caso di positività alle IgG, come richiesto dalla Regione Piemonte, sarà cura del laboratorio informare il Medico Curante dell’interessato a cui successivamente verrà eseguito, da parte dell’Asl competente, il tampone.Inoltre, in caso di positività le persone dovranno mettersi in quarantena spontanea in attesa di sottoporsi a tampone.Si ricorda che il test sierologico è esclusivamente un esame a scopo epidemiologico e non sostituisce assolutamente il tampone nasofaringeo che ad oggi è l’unico esame a confermare la positività al virus o meno dell’individuo”.

Il costo dell’esame che il cittadino dovrà pagare in loco il giorno del prelievo (in contanti o tramite pos) sarà di: 25 euro per i test IgG e 35 euro per test IgG + IgM. Per eseguire il prelievo non occorre presentarsi a digiuno e non occorre prenotazione. I prelievi verranno eseguiti dal personale medico del CDC dalle 8 alle 13 nelle seguenti date: sabato 4 luglio a Viverone, presso lo Spazio Incontro Socio Sanitario, in via Umberto I° 105; lunedì 6 luglio a Cavaglià, presso il Centro Giovanile – Edificio Aquila, in via Vercellone 1; sabato 11 luglio a Roppolo, presso ambulatorio medico in Piazza del Municipio; infine, lunedì 13 luglio a Dorzano, presso l'ambulatorio medico in Piazza Battistini 4.

“I cittadini che non possono recarsi per il prelievo nel Comune di appartenenza – concludono i sindaci - possono usufruire del servizio anche recandosi negli altri Comuni nei giorni indicati”.