Biella è Covid-free e positivi sempre in calo: 14 casi in 12 Comuni. Ecco la mappa dei contagi

Resta più o meno immutata la situazione dei contagi nel Biellese. Rispetto a settimana scorsa, restano uguali le realtà liberate dalla presenza del coronavirus. 62 le tonalità verdi che dominano su gran parte della provincia, come si evince dalla mappa interattiva della Regione Piemonte che mostra in tempo reale i dati dell'emergenza sanitaria legata al coronavirus.

Biella è completamente covid-free, così come altri comuni di lieve entità come Cossato, Vigliano Biellese, Salussola e Cavaglià. 14 i casi positivi su tutto il territorio, distribuiti ancora una volta in 12 comuni su un totale di 74: -3 rispetto a 7 giorni fa. A guidare questa classifica Portula, con 3 casi attualmente rilevati. Nel circondario si confermano Candelo e Gaglianico, con un caso ciascuno.

Tinte rosse anche in Valsessera con un solo contagiato a Crevacuore, Coggiola, Pray e Valdilana. Casi isolati a Verrone, Pralungo, Brusnengo, Camburzano e Sordevolo. I dati arrivano dall'Unità di crisi Covid della Regione Piemonte e sono aggiornati alle 18.30 di ieri, lunedì 29 giugno.