Anche a Candelo riaprono i parchi gioco per la felicità di bambini e genitori

“Sono stati riaperti i giochi dei bambini nelle due aree attrezzate di Candelo: un altro passo verso la normalità”. Con queste parole, il primo cittadino di Candelo Paolo Gelone ha annunciato sui canali social la riapertura delle aree gioco presenti in paese.

“Ho voluto attendere di esserne sicuro prima di annunciarlo ed è da diversi giorni che lavoriamo per raggiungere questo risultato – spiega il sindaco - Abbiamo tagliato l'erba, provveduto ad alcune manutenzioni, studiato misure e prescrizioni per tutelare bimbi e genitori.Perché non siamo affatto usciti dall’emergenza ed è ancora un momento di attenzione, anche per i nostri piccoli: Riaprire non significa togliere un avviso o una bindella, ma anche organizzare la riapertura ed essere pronti per i giorni a venire. Abbiamo già stilato un calendario dove amministratori e volontari di Protezione civile settimanalmente andranno a igienizzare i giochi. Un'azione non da poco, che porteremo avanti anche in futuro”.

Nel suo post, Gelone sottolinea che in diversi comuni i giochi per bambini “sono ancora chiusi perché i protocolli di sicurezza sono rigidi, di difficile attuazione pratica, oltre che molto onerosi. Candelo non solo riapre, ma lo fa garantendo un'igienizzazione completa prima ma anche periodiche sulle aree più delicate e di contatto. Ringrazio per le segnalazioni ricevute in merito dai cittadini: per noi sono un monito, uno sprone, un modo per capire meglio i bisogni del paese. Spero sia una bella sorpresa per tutti i genitori: buon gioco, in sicurezza”.