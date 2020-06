Pd: "Ritirato l'emendamento regionale, vittoria per il contrasto al gioco d'azzardo"

Nota stampa a firma di Greta Cogotti, resposabile Diritti, Welfare, Immigrazione della segreteria provinciale PD Biellese. "Giovedì 2 luglio era stato indetto un flashmob contro l'emendamento presentato dalla giunta regionale. L'evento è stato annullato in quanto l'emendamento è stato ritirato, una prima vittoria da parte delle opposizioni, dal movimento SlotMob, dai sindacati CGIL, CISL e UIL, da Avviso Pubblico, Libera e dalle associazioni tutte che si sono schierate contro la modifica della legge vigente.

Come Partito Democratico Biellese abbiamo presentato una mozione per il consiglio comunale affinchè il Sindaco prenda posizione e che, in quanto Sindaco del comune capoluogo di Provincia, si faccia portavoce del territorio perché non vogliamo fare nessuna marcia indietro riguardo il gioco d'azzardo. Nei prossimi giorni e settimane vigileremo affinché la regione non decida di fare ulteriori modifiche.

Inoltre, ribadiamo che in un momento di crisi sociale, economica e sanitaria, la giunta regionale dovrebbe occuparsi di altri aspetti e non di lavorare sulla modifica di una legge che sta funzionando. Infatti, il Piemonte vanta il calo del gioco d'azzardo non solo per quanto riguarda le slot ma anche per il gioco online.