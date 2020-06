Aglietti apre le ordinazioni per ricevere a dicembre lo Storico Ribelle delle valli del Bitto FOTO

Aglietti Carni apre le prenotazioni per acquistare il formaggio Storico Ribelle delle valli del Bitto. “Siamo andati a conoscerlo, lo abbiamo testato e, dopo l’assaggio, non potevamo non portarlo sulle tavole dei nostri clienti”, racconta Federico, titolare. “Un vero gioiello di produzione italiana dalle caratteristiche organolettiche e dalla storia unica, che si differenzia dal Bitto DOP in quanto non rispetta le rigide regole del disciplinare (le cosiddette “90 10”), ma predilige l’utilizzo di un minimo del 20% di latte di capra, motivo per cui si è auto-assegnato l’appellativo di ‘Ribelle’”.

Lo Storico Ribelle, Presidio Slow Food, sarà disponibile nei tre punti vendita Aglietti a partire da dicembre: giusto in tempo per insaporire la tavola delle feste o per essere messo sotto l’albero.“Le forme disponibili saranno limitate; perciò non fatevi scappare questa occasione unica!”.Per info e prenotazioni: direttamente nei punti vendita Aglietti, oppure chiamando il numero 015 93612 o scrivendo su WhatsApp al 348 7913570.

Negozio di Cossato (BI): via XXV Aprile, 39.

Negozio di Sandigliano (BI): via A. Gramsci, 50.

Negozio di Serravalle Sesia (VC): via Matteotti 262/B.