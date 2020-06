Il campo estivo “Esta(r)te insieme” con yoga, musica e arte per bambini

Il gioco, certo, ma insieme alla cultura e al benessere: saranno queste le linee guida del campo estivo “Esta(r)te insieme”, riservato ai bambini delle scuole primarie, che prenderà il via lunedì 6 luglio nei giardini e nella sede del Fondo Edo Tempia in via Malta 3. Opificiodellarte e Art’è Danza, in collaborazione con il Fondo Edo Tempia stesso, mettendo insieme le proprie esperienze e professionalità, hanno ideato questo nuovo spazio dedicato ai più piccini.

Art’è Danza, che da quest’anno ha inserito nella propria programmazione uno spazio dedicato allo “yoga bimbi”, si occuperà delle attività di yoga e ludico-motorie, mentre il Fondo Edo Tempia metterà a disposizione i suoi insegnanti di arteterapia e musicoterapia. Le giornate infatti vivranno di alternanza tra momenti di puro divertimento e laboratori, in cui lasciarsi guidare in attività magari nuove ma certamente affascinanti, per perseguire la serenità e la creatività. Il progetto ha ottenuto il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, in collaborazione con Biverbanca-gruppo Cassa di Risparmio di Asti, nell'ambito del bando “Ripartiamo insieme”, una delle misure messe in campo a sostegno di iniziative per il dopo-quarantena da coronavirus.

Questa, in particolare, pensa ai bambini e alle conseguenze che ha lasciato su di loro il lungo periodo senza scuola e soprattutto senza coetanei intorno. Non solo: sarà un prezioso supporto anche per le famiglie, nelle settimane in cui i genitori hanno ripreso il lavoro a pieno ritmo. Le iscrizioni sono già aperte e limitate a otto bambini per ognuna delle tre settimane, uno dei quali sarà sempre scelto tra i piccoli destinatari delle attività del Fondo «in modo tale» come si legge sul progetto «da alleviare la situazione di stress psicologico ed emotivo che si trovano ad affrontare».

Il costo di 120 euro per ogni periodo dal lunedì al venerdì comprende il materiale didattico e il pranzo, che si svolgerà alla caffetteria Interno 21, ospitata nei giardini del Fondo Edo Tempia e specializzata in ricette naturali e con prodotti di stagione. Le giornate inizieranno tra le 7,30 e le 9 con l'accoglienza dei bambini. Poi spazio ai laboratori di yoga, arteterapia e musicoterapia che si svolgeranno all'aperto, meteo permettendo, oppure nella palestra delle attività nella villa dove ha sede il Fondo. Dopo il pranzo, il pomeriggio trascorrerà tra giochi e passeggiate fino alle 16, quando inizierà la fascia oraria di uscita fino alle 17. Insieme agli insegnanti delle discipline proposte (l'arteterapeuta Giovanna Pepe Diaz, il musicoterapeuta Guido Antoniotti e, per lo yoga, Sabrina Colombo), saranno a disposizione altri tre educatori.

Per avere tutte le informazioni necessarie su come iscriversi, basta contattare la segreteria di Opificiodellarte, al numero 015.30901.